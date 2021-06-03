كارثة قد تحرم العالم من فنجان القهوة الصباحي

حذرت الوكالات الحكومية البرازيلية من مشكلة خطيرة هي الأسوأ في البلاد منذ حوالي قرن تقريباً، وتحديداً منذ أكثر من 91عاماً، قد تحرم العالم من فنجان القهوة الصباحي.



وتشهد البرازيل أسوأ موجة جفاف في تاريخها لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 91 عاماً، تهدد بشكل مباشر العديد من المحاصيل الرئيسية على رأسها محصول البن.



وبحسب “رويترز” تهدد موجة الجفاف أيضاً مصادر الطاقة في البلاد بسبب تأثر محطات توليد الطاقة الكهرومائية، مما يضع البلاد أمام مشكلة تقنين قاس في الطاقة.



إضافة إلى ذلك، تأتي موجة الجفاف هذه بالتزامن مع سلسلة حرائق تشهدها منطقة غابات الأمازون الأمر الذي “يصب الزيت على النار”.



وتسبب الجفاف بأضرار بالغة لعملية إنتاج محاصيل السكر والبن في البرازيل، أكبر مورد في العالم لهذين المنتجين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لهذه السلع.