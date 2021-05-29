قطر: لا نرى دافعاً لإعادة علاقاتنا مع سوريا

اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لا ترى أي دافع لإعادة العلاقات مع سوريا وذلك بعد إعلانها عن رفضها لعودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية.



وقال آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة “العربي”: “إن موقف دولة قطر واضح تجاه الدولة السورية”.



وتابع: “كانت هناك أسباب بالنسبة لنا في قطر، وهي ما زالت قائمة ولم نر أي أفق سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن، وهناك استمرار في نفس النهج، وطالما الأسباب قائمة لا يوجد لدينا أي دافع في عودة العلاقات مع الدولة السورية”.



وفي ظل الرغبة التي تبديها بعض الدول لإعادة علاقاتها مع سوريا، قال آل ثاني: “هناك تباين في الرؤى لدى بعض الدول العربية، ونحن في قطر ما زالت اعتباراتنا قائمة في هذا الموضوع”.



وسبق أن أعلنت قطر عن رفضها لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك بعدما أعلنت غالبية الدول العربية عن رغبتها بعودة سوريا إلى الجامعة.



وفي الوقت ذاته أشار محللون إلى أنه من المحتمل بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن تعمل العديد من الدول العربية على إعادة علاقاتها مع سوريا، لافتين إلى أن سوريا تتطلع للعمل العربي المشترك وتقوية العلاقات العربية، وأنه على العرب إعادة حساباتهم التي كانت خاطئة تجاه سوريا، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.



يشار إلى أن الرئيس الأسد، فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1 % من الأصوات