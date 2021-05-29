قريباً.. 5 أقمار صناعية إيرانية إلى الفضاء

بعد إعلان منظمة الفضاء الإيرانية، بداية العام الحالي، عن تجهيز 4 أقمار صناعية لإطلاقها إلى المدار، كشفت وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم، أن السلطات تعمل على إنتاج مجموعة أقمار صناعية، وتخطط لإطلاق 5 منها قريباً.



وذكرت الوكالة أن العمل جارٍ حالياً على تصميم 4 أقمار صناعية في قطاع صناعة الفضاء الإيرانية، والتحضير لإطلاق 5 أخرى.



وأوضحت أن هناك 7 أقمار صناعية يجري العمل عليها لإرسالها إلى المدار المنخفض حول الأرض، يتراوح من 160 إلى 2000 كيلومتر، لكن هناك أيضاً خطط لتصميم جهاز قد يتم إيصاله إلى ارتفاع 36 ألف كيلومتر.



وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق بعض الأقمار الصناعية يمكن أن يجري قبل انتهاء فترة صلاحيات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في شهر آب من العام الجاري.



وكان رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، مرتضى براري، أعلن في 20 من الشهر الحالي، أنه ولغاية نهاية ولاية الحكومة الإيرانية، سيتم إطلاق الأقمار "بارس1" و"ظفر2" و"ناهيد2" و"طلوع" في المدار الجوي.



ويعد القمر "بارس1" الاستشعاري الأكثر تطوراً على المستوى التقني، بحسب براري، ويتم تصنيعه في معهد الفضاء الإيراني، بالتعاون مع 18 شركة خاصة و4 جامعات وكليات، وقد استغرقت فترة تسليمه واختباراته 6 أشهر.