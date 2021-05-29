قريبا..مليون طن من القمح إلى سوريا

أفاد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر إيفيموف، بأن روسيا وردت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ مارس الماضي، وفقا لما نقلته وكالة “إنترفاكس”.

كذلك أشار السفير الروسي إلى أن روسيا تعتزم توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا في هذا العام (2021). وفي نهاية 2020، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا زودت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية منذ بداية 2020.



حينها قال لافروف إن بلاده تعتزم توريد المزيد من القمح إلى سوريا.





المصدر: إنترفاكس