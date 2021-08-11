المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي
الاحتلال الأمريكي يخرج 80 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق
بعد شهرين من قطع المياه عن الحسكة.. اتفاق روسي- تركي لحل المشكلة
قمة أمنية تضم إيران والسعودية وتركيا وسوريا في بغداد؟
ميليشيا (قسد) تداهم أقساماً في مخيم الهول للاجئين وتخطف خمسة من قاطنيه
الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف قرية الهوشرية بريف حلب الشمالي
الجيش يقصف نقطة تركية في إدلب
صناعي: هناك هجرة خيالية إلى مصر من الصناعيين لهذه الأسباب
نيوزويك : لا مؤشرات على انسحاب أمريكي قريب من سوريا
الجيش يدك الإرهابيين بسهل الغاب رداً على تسببهم بحرائق
السيد نصر الله: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات
مصادر صحافية :الولايات المتحدة تتّجه نحو الاحتفاظ بجنودها الموجودين في سوريا
الاحتلال الأميركي يسرقُ مزيداً من نفط الجزيرة

قدرات باهرة ..دبابة روسية تطير في الهواء

قدرات باهرة ..دبابة روسية تطير في الهواء

سلّمت الصناعة الدفاعية الروسية، أخيرا، القوات المسلحة الروسية دبابات جديدة من طراز "تي-90 إم".

وقال جهاز الإعلام التابع لمصنع الدبابات "أورال فاغون زافود" إن دبابة "تي-90 إم" هي الأكثر تطورا بين الدبابات المنتمية إلى عائلة الدبابات "تي-90"، والأكثر ملاءمة للقتال في عصرنا الحديث، وهي مزودة بالمعدات الجديدة التي توفر المزيد من الحماية وأسباب الراحة لطاقم الدبابة، وتمكّن قائد الدبابة من رصد ما حول الدبابة والبحث عن الأهداف المزمع تدميرها أيا كانت وضعية برج الدبابة الذي يوجد فيه قائد الدبابة.

وتستطيع دبابة "تي-90 إم" أن تسير بسرعة عالية بفضل المحرك الجديد الذي تعادل قوته 1130 قوة حصانية.

وتعتبر دبابة "تي-90 إم" نسخة مطورة من دبابة "تي-90" التي رأت النور في نهاية القرن العشرين، وما لبثت أن استرعت قدراتها الانتباه، وبالأخص قدرة الطيران التي جلبت للدبابة تسمية جديدة "الدبابة الطائرة".

وتستطيع دبابة "تي-90" أن تحلق في الجو لمسافة عدة أمتار، منطلقة من المرتفع الذي تصله مستخدمة السرعة القصوى، وتواصل سيرها بنفس السرعة بعد الهبوط. وتستطيع الدبابة البالغ وزنها 46 طنا أن تطلق النار على هدف محدد أثناء التحليق في الجو ولا بد أن تصيب الهدف.

وتجدر الإشارة إلى أن دبابة "تي-90 إم" لا تشبه سابقتها "تي-90". ويدل مظهرها الخارجي على أنها دبابة جديدة تماما يعلوها البرج الجديد الذي يحتوي على المدفع عيار 125 ملم القادر على استخدام الذخائر القوية الجديدة والصواريخ الموجهة التي تستطيع القضاء على آليات مدرعة ومروحيات تبعد عن الدبابة بـ5 كيلومترات.