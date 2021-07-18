قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بالسويداء

أفادت صفحات التواصل الاجتماعي عن وقوع اشتباكات مسلحة في مدينة شهبا بالسويداء بين أشخاص من أبناء المدينة مما أدى لسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى.



ونقلت شبكة “السويداء 24 ” أن الخلاف بدأ قرب المساكن الخضر في المدينة حيث نشبت اشتباكات مجهولة الأسباب ثم انتقلت إلى سوق المدينة”.



وأضافت الشبكة “أن الاشتباكات أدت إلى إغلاق المحلات التجارية والأسواق في المدينة والتزام الأهالي في منازلهم جراء الاشتباكات.”



وأشارت الشبكة إلى أنه حتى ضهر الأحد كان عدد الضحايا الذين سقطوا أربعة جراء خلافات بين الشبان ثلاثة منهم من آل “الطويل” والرابع من آل “الخطيب”، وهما من أكبر العوائل في المدينة .



يذكر أن محافظة السويداء تعيش توترات أمنية مستمرة منذ فترة طويلة حيث تعاني من انفلات أمنية من قِبل عصابات محلية دون إيجاد حل جذري لإعادة الأمان المطلق للمحافظة.