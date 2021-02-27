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قتلى في صفوف ميليشيا قسد بهجوم شرق الحسكة

قتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم مسلح على سيارة عسكرية كانوا يستقلونها في محيط بلدة الهول شرق الحسكة.


وتحدثت مصادر محلية أن مسلحين هاجموا سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” بالقرب من بلدة الهول ووقعت اشتباكات بينهم أسفرت عن مقتل مسلحي “قسد” الثلاثة الذين كانوا يستقلون السيارة.


وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً منحنى تصاعدياً منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة.