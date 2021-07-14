يلجأ الكثير إلى حبوب حرق الدهون ظنًا منهم أنها آمنة ولا تسبب أعراضًا جانبية. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟ وما هي فوائد وأضرار حبوب حرق الدهون؟



فوائد وأضرار حبوب حرق الدهون



حبوب حرق الدهون هي مكملات غذائية تحتوي على مواد فعالة مثل الألياف ومستخلصات الشاي الأخضر والكافيين، التي تساعد في حرق الدهون الزائدة في الجسم.



فوائد حبوب حرق الدهون





لحبوب حرق الدهون العديد من الفوائد، نذكر منها:



1. تعزيز عملية الأيض



معظم حبوب حرق الدهون التي تحتوي على الكافيين ومستخلصات الشاي الأخضر ومسحوق البروتينات، لها القدرة على زيادة معدل الأيض، مما يؤدي إلى حرق الدهون بشكل أكبر.



2. تسريع عملية توليد الحرارة



عملية توليد الحرارة هي العملية التي يحرق الجسم من خلالها السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة، وتستطيع بعض حبوب حرق الدهون التي تحتوي على مستخلصات الشاي الأخضر تسريع هذه العملية، وبذلك حرق كميات أكبر من الدهون.



3. كبح الشهية



بعض حبوب حرق الدهون، مثل تلك التي تحتوي على مسحوق البروتينات والألياف الذائبة واليوهمبين، لها القدرة على كبح الشهية من خلال زيادة مستويات هرمونات الشبع مثل GLP-1 وCCK، وتقليل الهرمونات المسؤولة عن الجوع، كالغرلين.



4. تقليل سرعة تفريغ المعدة



بعض المواد الفعالة الموجودة في حبوب حرق الدهون مثل الألياف الذائبة تستطيع إبطاء عملية توصيل المواد الغذائية إلى الأمعاء، مما يعطي الجسم وقتًا أطول لهضم وامتصاص المواد الغذائية، مما يزيد من الشعور بالشبع.



5. تكوين جل في الأمعاء



الألياف الذائبة الموجودة في بعض حبوب حرق الدهون تستطيع تكوين مادة لزجة في الأمعاء من خلال امتصاصها للماء، مما يؤدي إلى زيادة مستويات هرمونات الشبع مثل GLP-1، وتقليل مستوى هرمون الغرلين المسؤول عن الجوع.



6. إطالة مفعول الأدرينالين

اليوهمبين المستخدم في حبوب حرق الدهون يسبب تمديد الوقت الذي يبقى فيه الأدرينالين في الدم، مما يؤدي إلى زيادة فاعليته في حرق الدهون.



اثار حبوب حرق الدهون الجانبية



تتسبب حبوب حرق الدهون كذلك بالعديد من الأضرار والاثار الجانبية المزعجة، مثل:



- الحساسية: تسبب العديد من المواد التي تحتويها حبوب حرق الدهون ردات فعل تحسسية في الجسم، مثل الحكة.



- الأرق: بعض المواد الفعالة في حبوب حرق الدهون، مثل الكافيين والأدرينالين، تسبب الأرق وتغير أوقات ونمط النوم.



- الغثيان والاستفراغ: بعض المواد الموجودة في حبوب حرق الدهون قد تؤدي إلى الشعور بالغثيان بسبب تقليل سرعة تفريغ المعدة، مثل الألياف الذائبة.، وبعض المواد مثل مستخلصات الشاي الأخضر، والكارنيتين، وصمغ الغوار قد تحفز الشعور بالغثيان والاستفراغ.



- أمراض القلب: قد تؤدي بعض المواد الموجودة في حبوب حرق الدهون إلى مشاكل عديدة في القلب، مثل تسارع نبضات القلب والنوبات القلبية. ومن المواد المستخدمة في حبوب حرق الدهون التي تسبب أمراض في القلب: السيبوترامين والنارنج.



- ارتفاع ضغط الدم: بعض المواد مثل الفينيلبروبانولامين، والفينفلورامين، والكافيين، والأدرينالين تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. و قد يتفاعل النارنج مع الكافيين والسينفرين مؤديًا إلى تضيق الأوعية الدموية وتقلب ضغط الدم.



- الإمساك أو الإسهال: بعض المواد الموجودة في حبوب حرق الدهون، مثل الكافيين تسبب الإسهال، في حين أن بعض المواد الأخرى قد تسبب الجفاف مما يؤدي إلى الإمساك.



- تلف الكليتين: قد تسبب بعض المواد المستخدمة في حبوب حرق الدهون، مثل بيكولينات الكروميوم، وكرياتين المونوهيدرات، والجرمانيوم، واليوهمبي أمراضًا في الكليتين.