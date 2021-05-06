فريق جبلة يتوج بلقب بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم بفوزه على حطين

أحرز فريق جبلة لقب بطولة كاس الجمهورية لكرة القدم بنسختها الثالثة والخمسين وللمرة الثانية بتاريخه بعد فوزه على حطين بركلات الترجيح 5-6 بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي دون اهداف في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما اليوم على ملعب تشرين بدمشق .



الدقائق العشر الأولى للمباراة شهدت ضغطاً هجومياً كبيراً لحطين مع تكتل دفاعي لجبلة الذي استعاد توازنه الهجومي معتمداً على الاختراق من العمق حيث سنحت له الفرصة للتسجيل في الدقيقة الـ 18 من تسديدة أحمد بيريش من خارج منطقة الجزاء لكنها علت المرمى.



بالمقابل شكلت الكرات العرضية لحطين في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول خطورة على مرمى جبلة وخصوصاً تلك التي نفذها يوسف قلفا وحسين جويد دون أن تجد من يترجمها إلى اهداف لينتهي الشوط الأول كما بدأ سلبي النتيجة .



الكثافة الهجومية لم تتغير في الشوط الثاني حيث تبادل الفريقان الهجمات لكن دون تركيز فلم يستفد الفريقان من الكرات الثابتة ومرت الدقائق لينتهي الشوط الثاني دون أهداف ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها جبلة لمصلحته 5-6 لتنتهي المباراة بفوزه بلقب المسابقة.



وتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية للمسابقة بعد تجاوزهما الاتحاد والكرامة في الدور نصف النهائي حيث فاز حطين على الاتحاد بركلات الترجيح 3-2 بعد أن سيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلي وتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء لشوطين إضافيين وفقا لنظام المسابقة بينما فاز جبلة على الكرامة 2-1 في الدور ذاته.



وسبق أن توج حطين بلقب البطولة مرة واحدة عام 2001 بفوزه في النهائي على الجيش 1-صفر كما أحرز جبلة اللقب مرة واحدة عام 1999 بفوزه على حطين بركلات الترجيح.