فرع مرور دمشق يحجز سيارتين ظهرتا في مقطع فيديو بمخالفة قيادة رعناء

حجز فرع مرور دمشق سيارتين، ظهرتا في مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل في سورية، بمخالفة قيادة رعناء وأوقف سائق إحداهما.



وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السورية على موقع “فيسبوك”: “انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سيارات ترتكب مخالفة قيادة رعناء (تشفيط عجلات) وذلك بوقت متأخر من الليل بالقرب من جسر السيد الرئيس في مدينة دمشق”.

وتابعت الوزارة: “ومن خلال البحث عن السيارات التي ظهرت في مقطع الفيديو، تمكن فرع المرور في دمشق من توقيف أحد سائقي السيارات المذكورة، وتبين أنه يدعى ( زهير . ت)، وحجزت سيارته نوعها( BMW ) لون أبيض”.



وأضافت: “وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالقيادة الرعناء والتشفيط بالاشتراك مع المدعو ( بلال .خ ) في حفل زفاف أحد أصدقائهم، والذي تبين أنه متواري عن الأنظار وتم حجز سيارته نوع (BMW ) لون أسود، كما تم إذاعة البحث عنه وعن المدعو ( حمدي . خ ) والسيارة العائدة له نوع (نسيان جي تي أر) لون أبيض التي كانت برفقتهم”.





وأكد وزارة الداخلية بأن “الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على المتوارين وحجز السيارة الثالثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.





وكانت صفحات سورية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو بحق أحد الأشخاص وهو يقوم بـ”التشفيط والتخميس” في سيارته تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق.





واعتبر ناشرو المقطع من رواد الموقع المذكور أن “هذا الفعل أرعن ومنافي لقواعد الآداب والأخلاق العامة وبعيد عن الوعي، ويعتبر استهتاراً بمشاعر الناس”، على حد تعبيرهم.