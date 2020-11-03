غوغل تعمل على تطوير حل لتحويل صفحات الويب تلقائياً إلى مقاطع فيديو

يعمل فريق الذكاء الاصطناعي في شركة غوغل على تطوير حل مستقبلي يحوّل صفحات الويب تلقائياً إلى مقاطع فيديو قصيرة.



وذكر موقع “aitnews” التقني أنه قد ترغب في صنع مقطع فيديو مفيد لعرضه على العملاء يتضمن جميع المعلومات في حال كان لديك صفحة ويب لمنتج ما، لكن قد لا يكون لديك الميزانية لتوظيف شخص ما للقيام بذلك، وتتراوح تكلفة الفيديو النموذجي بين 880 دولاراً و1200 دولار، ويمكن أن يستغرق إنتاجه من أيام إلى أسابيع.



وتساعدك أداة (URL2Video) من غوغل في تحويل صفحات الويب الخاص بك إلى مقطع فيديو قصير إذا حددت قيود إخراج الفيديو، مثل: المدة ونسبة العرض إلى الارتفاع.



وتحاول الأداة الحفاظ على لغة تصميم الصفحة المصدرية، وتستخدم عناصرها، مثل: النص والصور والمقاطع، لصنع فيديو جديد.



ولتدريب النموذج، قابلت الشركة المصممين لتحديد الجوانب المهمة لصفحة الويب المشتقة من الطريقة الإرشادية.



واستناداً إلى هذه المعلومات، تقوم الأداة بتحليل الصفحة وترتيب العناصر الأساسية، وتختار أهم العناصر، مثل الصور، لإخراج مقطع الفيديو بناءً على الشروط التي يوفرها المستخدمون، وبمجرد صنع الفيديو، يمكنك تغيير الألوان والأسلوب لتجديد اللقطات وفقاً لاحتياجاتك.



وتتوقع شركة غوغل أن النظام يمكن أن يكون مفيداً للشركات التي تستضيف مواقع الويب المتضمنة عروضاً مرئية حول خدماتها أو منتجاتها، فأداة (URL2Video) استخرجت العناصر بشكل فعّال من صفحة الويب، ودعمت المصممين من خلال التمهيد لعملية صنع الفيديو.



الجدير بالذكر أن شركة غوغل ليست الوحيدة التي تعمل على هذا، حيث قامت شركة بايدو (Baidu) الصينية ببناء نظام للذكاء الاصطناعي بقدرة محدودة؛ يمكنه صنع مقاطع فيديو إخبارية مع الصوت باستخدام عنوان موقع واحد.