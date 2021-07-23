غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا كان متجها إلى إيطاليا
تفجير خط غاز الجبسة ـ الريان الذي ينقل الغاز من الحسكة الى ريف حمص
15 هجوماُ إسرائيلياً في النصف الأول من عام2021
زاخاروفا: عدم دقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أوصلها إلى التزوير حول حادثة دوما المزعومة
الأمم المتحدة: إجراءات الاحتلال في الجولان السوري غير شرعية
لافروف يأمل بعقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور قريباً
الخارجية: ما يسمى بـ(الحكم الذاتي) ما هو إلا مجرد مشاريع تهدف إلى إضعاف سورية.
قصف أمريكي يودي بحياة 3 أشحاص في ريف الحسكة
عدوان إسرائيلي على منطقة القصير ودفاعاتنا الجوية تتصدى وتسقط معظم الصواريخ
مسلحون يطلقون 24 قذيفة على مناطق سكنية في محافظة حماة
الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين
هل يمكن ان تنسحب القوات الامريكية من الشرق السوري؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة السفيرة بريف حلب
11 جريحا جراء قصف إرهابي على قرى بريف حماة
عن الأمــن الغذائي والمائي وألعاب الجـوع الوطني

غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا كان متجها إلى إيطاليا

أكدت وسائل إعلام تركية، ظهر اليوم الجمعة، غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا  من تركيا إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، عن مصادر تركية تأكيدها غرق مركب يقل 45 لاجئا سوريا خلال توجهه إلى إيطاليا، وإنقاذ 36 منهم، في الوقت الذي لا تزال أعمال البحث جارية عن المفقودين السوريين الآخرين.

وأشارت مصادر في وزارة النقل والبنى التحتية التركية إلى تلقي مركز تنسيق أعمال البحث والإنقاذ التابع للمديرية العامة للملاحة البحرية في الوزارة، بلاغا يقضي بغرق مركب يقل لاجئين سوريين، جنوب شرقي جزيرة كريت اليونانية، مساء الخميس.

وذكرت المصادر التركية نفسها أن مسؤولي سفينة تجارية تركية كانت في موقع الحادث، قد أشاروا إلى نفاد وقود المركب الذي غرق بالقرب من كريت اليونانية، الذي كان يقل لاجئين سوريين، لافتين إلى غرق المركب، نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ونجحت السفينة التجارية التركية في إنقاذ 31 لاجئا سوريا، فيما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين، فيما تم إرسال فرقاطتين تابعتين للبحرية التركية إضافة إلى طائرة أخرى للبحث عن المفقودين السوريين، مع استمرار عملية البحث بمشاركة 4 سفن تجارية تركية.