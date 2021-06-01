غرام الذهب يرتفع 1000 ليرة في السوق المحلية

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم ألف ليرة سورية عن سعر أمس الاثنين مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1906 دولارات.



وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 160 ألف ليرة سورية وسعر شراء 159500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 137143 ليرة وسعر شراء 136643 ليرة.



وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005-0991937718.

أما عالميا

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً غير مسبوق، بعد انخفاض مستوياتها منذ خمسة أشهر، تزامناً مع انخفاض الدولار وزيادة ضغوط التضخم،حيث بلغ ارتفاع الذهب في العملات الفورية حسب ماذكرت رويترز 0,1 % أي مايعادل 1910،24 دولارات،أما العقود الأمريكية فسجلت ارتفاع 0.4% أي 1913دولاراً،



تزامن ذلك مع انخفاض الدولار الذي بلغ 0.2٪ مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب أقل سعراً لحاملي العملات الأخرى.



وارتفاع سعر الفضة إلى 0.4٪ أي 28.17 دولاراً، مسجلة بذلك ارتفاعاً غير مسبوق.



ووصل ارتفاع البلاديوم إلى 0.8% أي 2852.93 دولاراً، والبلايين إلى 0.2% أي 1188.86 دولاراً