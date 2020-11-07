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غداً توزيع مستحقات الأضرار عن المحاصيل جراء الحرائق في اللاذقية

تبدأ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي باللاذقية يوم غد الأحد توزيع مستحقات تعويض الأضرار الناجمة عن الحرائق للمزارعين في ريف المحافظة.

وأكد مدير الزراعة المهندس منذر خيربك أن إجمالي المبالغ التي سيتم توزيعها غداً تبلغ 173 مليوناً و940 ألف ليرة سورية فيما يبلغ عدد المزارعين المستفيدين 263 مزارعاً لقاء ثمن المحصول المتضرر الذي تم تقديره من قبل اللجان.

ويتوزع المزارعون المستفيدون على 9 قرى وهي شامية المهالبة وسقوبين والعيسوية في منطقة اللاذقية وحوران البودي وكفردبيل والبشراح في منطقة جبلة وشريفا وبريانس في منطقة الحفة الاريزة وبيت زنتوت في منطقة القرداحة.

ولفت المهندس خيربك إلى أن توزيع مستحقات الأضرار سيشمل جميع المتضررين وفي مختلف المناطق على أن يتم الانتهاء من كامل توزيع التعويضات المستحقة خلال أسبوع تقريباً.