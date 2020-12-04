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عمرها 81 سنة...اصطياد أكبر سمكة استوائية في العالم

ضمن دراسة تحاول تحديد كيف سيؤثر ارتفاع درجة حرارة المحيطات على الحياة البيولوجية لأسماك الشعاب المرجانية، تم اصطياد سمكة استوائية قبالة صخور شواطئ ولاية أستراليا الغربية، ليتضح لاحقا بأنها تبلغ من العمر 81 عاما.

فعلى بعد نحو 290 كيلومترا غرب بروم، تم اصطياد السمكة التي كانت تجمع الشعاب المرجانية الحلقية، لتصبح أكبر سمكة استوائية من حيث العمر يتم التعرف عليها.

وتحدث الدكتور بريت تايلور، من المعهد الأسترالي للعلوم البحرية، الذي يقود الدراسة: "حتى الآن، كانت أكبر سمكة عثرنا عليها في المياه الضحلة الاستوائية يبلغ عمرها نحو 60 عاما".

موضحا: "نحن نراقب السمك على خطوط عرض مختلفة، بدرجات حرارة مختلفة، لنفهم بشكل أفضل كيف يستجيب حين ترتفع درجات الحرارة في كل مكان".

ويقوم العلماء بتحديد عمر السمكة بدراسة عظام الأذن أو حصى الأذن، حيث تحتوي الأذن على شرائط نمو سنوية يمكن إحصاؤها كما يحدث في حلقات الشجر بالضبط، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.