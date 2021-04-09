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عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستغرام

توقف موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "إنستغرام" أمس عن العمل بشكل مفاجئ.

وسجلت حسابات المستخدمين على فيسبوك الخروج دون إشارة مسبقة، فيما أظهر إنستغرام إشارة "error".

وظهرت رسالة أوتوماتيكية على صفحة فيسبوك تفيد بأنه يجري العمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وتداول نشطاء عبر تويتر، صوراً تظهر تعطل الموقع في عدة دول، ما يشير إلى أن المشكلة عالمية.

ولم تصدر شركة فيسبوك أي تعليق على سبب العطل حتى هذه اللحظة.

وكان فيسبوك وواتساب وإنستغرام قد تعرضوا في وقت سابق، لعطل مماثل استمر قرابة الـ45 دقيقة.

وأوضحت "فيسبوك" في بيان صدر حينها أنه "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات "فيسبوك"، لقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج"