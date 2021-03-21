عضو الأكاديمية الصينية للعلوم: مخزون النفط العالمي ينفذ في غضون 50 عاماً

أكد رئيس الجامعة التكنولوجية الجنوبية في الصين وعضو الأكاديمية الصينية للعلوم، شيويه كيكون، أن “موارد الطاقة الأحفورية على الأرض ستنفد في غضون 50 عاما”.



وكشف كيكون, في ورقة بحثية مفصلة عن عدة معلومات يمكن وصفها بـ”الصادمة” تتعلق بمصدر الطاقة الأول المستخدم في وقتنا الحالي، حيث أشار إلى أنه خلال الـ 250 عاماً الماضية، حدثت ثلاث ثورات صناعية كبرى بسبب زيادة استخراج مصادر الطاقة الأحفورية في العالم.



وتوقع كيكون أن هذه المصادر الطبيعية تتأثر بشكل مباشر بزيادة وزيادة تطور الاقتصاد العالمي، وتوقع استنفاذ الكثير من الموارد، بحسب موقع “thepaper” الصيني.



وأكد كيكون, استنفاد الموارد الهيدروكربونية خلال نصف القرن المقبل لذلك من أجل الحفاظ على المستوى الحالي للتقدم، دعا العالم إلى استبدال الوقود الأحفوري المعتاد بمصادر طاقة بديلة.



وركز كيكون, في ورقته على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي بديل للطاقة في العالم، والتي اعتبر من المستحيل نفاذها على الأقل في الوقت القريب.



واقترح كيكون استبدال الفحم والغاز الطبيعي بوقود الهيدروجين إضافة إلى عدد من المصادر البديلة.