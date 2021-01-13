عدوان إسرائيلي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال

شن العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة.



وذكر مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم قام العد.و الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان”.



وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنــظيمات الإرهابية ولا سيما تنـ.ـظيم “داعش” الإرهابي.