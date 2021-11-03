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عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق

نفذ العدو الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً جوياً بالصواريخ استهدف إحدى النقاط بريف دمشق واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الثانية عشرة و58 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي في الثلاثين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط العسكرية بريف دمشق وأدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية.