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طرق طبيعية للتخلص من إلتهابات الجيوب الأنفية :

للتخلص من هذا المرض الموسمي عليك إتباع مع يلي للحفاظ على صحتك

1:الإبتعاد نهائيا عن التدخين وعدم الجلوس في غرفة أو مكان مع مدخنين .

2:عليك بالماء فهو يجعل المخاط سائل مما يقلل نسبيا من إنسداد الأنف ويساعدك على التنفس بطريقة سهلة جدا .

3: النوم على ظهرك ورفع رأسك لأعلى لتبقى ممرات الهواء داخل الأنف مفتوحة وتستطيع التنفس بطريقة أسهل .

4:استنشاق البخار بمعنى أثناء الأستحمام حاول جاهدا ان تستنشق البخار فهو هواء دافيء يساعد في جعل المخاط سهل مما يجعل من التنفس أمرا سهلا .

5:حاول أن تبتعد قدر الإمكان عن الروائح الكيميائية ( العطور ) والأتربة فهي أكثر الأشياء التي تؤثر بالسلب على الجيوب الأنفية .

6:أما عن الحالة النفسية فعليك بالإبتعاد نهائيا عن التوتر فهو يؤثر أيضا عليك .

7:هام جدا لمدة ثلاث مرات يوميا على الأقل عمل كمادات بالماء الدافيء على الوجه ( تبقى على وجهك 10 دقائق ) وستلاحظ التحسن الكبير .

8:الأبتعاد نهائيا عن المضادات الحيوية فقد تعطي نتيجة عكسية وقد لا تؤثر مطلقا على إلتهابات الجيوب الأنفية .

9: فيتامين c أفضل علاج لإلتهابات الجيوب الأنفية وأسرع من اية علاجات أخرى وسيزيد من مناعة جسمك فى وقت قليل جدا .