طرق طبيعية لتنظيف القولون في المنزل بكل سهولة

تنظيف القولون من الأمور التي يجب القيام بشكل دوري وذلك للتخلص من السموم المتراكمة في المعدة والقولون ولتسهيل عملية الهضم والوقاية من العديد من الأمراض، والآن يمكنكم التعرف على الطرق الطبيعية لتنظيف القولون.



فوائد تنظيف القولون



يساعد على التخلص من غازات وانتفاخات البطن المحرجة.



التخلص من مشكلة الإمساك المزعجة.



التخلص من التوتر الذي يحدث بسبب انتفاخ القولون.



الشعور بالاسترخاء.



التخلص من الشعور بالصداع



التخلص من التهابات المعدة



التخلص من تهيج القولون.



التخلص من مشاكل عسر الهضم.



زيادة طاقة الجسم.



*طرق طبيعية لتنظيف القولون



الليمون



يحتوي الليمون على فيتامين سي الهام لصحة الجسم، وهذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم، كما أن شرب عصير الليمون يساعد على التخلص من سموم الجسم، فالليمون يعمل على تنشيط الكبد وتحفيزه لطرد السموم المتراكمة من الجسم.



كيفية الاستعمال



قم بوضع شرائح الليمون في إناء على النار بعد إضافة كوب من الماء إليه واتركه حتى الغليان، ثم اطفأ النار واشربه بعد أن يصبح دافئاً مع تحليته بملعقة من العسل.



التفاح



يحتوي التفاح على نسبة كبيرة من الألياف التي تعمل على تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الطعام داخل الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن التفاح يساعد على حرق الدهون.



كيفية الاستعمال



قم بتقطيع التفاح إلى قطع صغيرة وضعها في الخلاط الكهربائي مع وضع كوب من الماء، وقم بشرب هذا العصير يومياً مع العشاء.



الزبادي



الزبادي أو الروب يفيد في تحسين عملية الهضم، فهو يساعد على هضم الطعام وبالتالي التخلص من مشاكل الهضم بسبب تناول الوجبات الغنية بالدهون، كما أنه يساعد على التخلص من اضطرابات المعدة، وبذلك يقلل من الإصابة بـ حموضة المعدة.



كيفية الاستعمال



تناول كوب من الزبادي يومياً فهو عشاء صحي، ويمكنك وضع قطرات الليمون عليه إن كنت ترغب في إنقاص وزنك.



شرب الماء



بعض الأشخاص لا يشربون الماء بكثرة وهذا يؤدي إلى جفاف الجسم وتشقق الجلد، وبذلك يصبح الجسم غير قادر على التخلص من السموم المتراكمة فيه وبالتالي يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى، لذا فشرب الماء الدافئ على الريق أمر هام جداً للتخلص من السموم بالإضافة إلى تنشيط الكبد.



الزنجبيل



إن الزنجبيل من الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الطفيليات والبكتيريا الموجودة في البطن.



كيفية الاستعمال



قم بوضع ملعقة من الزنجبيل المطحون في كوب ثم أضف الماء المغلي عليها مع تغطيته حتى يصبح دافئاً ويمكن تحليته بالعسل حسب الرغبة.