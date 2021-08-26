"طالبان" ستسمح للأفغان مغادرة البلاد بعد 31 آب الجاري

وافقت حركة "طالبان على السماح للأفغان الذين يحملون الوثائق الرسمية "القانونية" بمغادرة بلادهم بعد المهلة النهائية المحددة في 31 آب/أغسطس الجاري لاستكمال عملية انسحاب القوات الأميركية،وذلك بحسب المبعوث الألماني إلى أفغانستان ماركوس بوتزل.



وأفاد بوتزل أنّه التقى أمس الأربعاء نائب رئيس وفد "طالبان" المفاوض شير محمد عباس ستانيكزاي الذي أكّد أنّه "ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية فرصة السفر على متن الرحلات التجارية بعد 31 آب/أغسطس".



وكان وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أعلن في وقت سابق، أنَّ "قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بحاجةٍ لتنسيق جهود الإجلاء من مطار كابول".



وأشار إلى أنَّ بلاده تُجري مباحثاتٍ مع شركائها في حلف الأطلسي، ومع حركة "طالبان"، بشأن إبقاء مطار كابول مفتوحاً بعد 31 آب/أغسطس لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأفغان الذين يحتاجون إلى الحماية.



وفي وقتٍ يتكدّس فيه الآلاف الأشخاص في المطار سعياً للخروج من أفغانستان اعتبر وزير الخارجية الألمانية أنَّ "الوضع على الأرض بات خطيراً"، مشيراً إلى أن "الوضع داخل المطار وفي محيطه بات أكثر فوضى".