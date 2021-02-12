طالب في الصف العاشر يصمم روبوتاً ويحقق حلمه في ريف دمشق

صمم طالب الصف الأول الثانوي عبد الباري البيضة, في ثانوية “وهبة وهبة” بجديدة عرطوز في ريف دمشق، روبوتاً يعمل بالطاقة الهيدروليكية.



وأوضح البيضة أن “موهبته بدأت تظهر في السابعة من عمره “, مبيناً أنه “بدأ باختراع سيارات صغيرة بأربع أو ثماني عجلات وصناعتها من قطع ألعابه التي يقوم بتفكيكها وفي الصف السادس بدأ باختراع الروبوتات الصغيرة وفشل في عدة محاولات لكن بالعزيمة والإصرار والتعلم من الأخطاء تمكن من تحقيق حلمه”.



ويرى البيضة، أنه لا شيء مستحيلاً وخاصةً بعد تهجيره مع أسرته من قبل المسلحين بعد أن اعتدوا على منزله في محافظة القنيطرة وأجبروه وأسرته على ترك المنزل وقتلوا سبعة من أفرادها.



وتابع البيضة ” هذه الظروف والحالة المادية الصعبة لم تمنعني من مواصلة التفكير بطرق متميزة للوصول إلى هدفي بل دفعتني للبحث عن حلول وبدائل كالتوالف البيئية وغيرها”.



و نشرت وزارة التربية عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” صوراً له مع وزير التربية دارم طباع خلال تكريمه.



ووفق الوزارة فإن سيتم استقطاب الطالب في مدرسة صناعية قريبة من سكنه، وتقديم كل ما يلزم لدعم اختراعاته مثل الروبوتات والأطراف الصناعية، على أن يتم لقاؤه مجدداً، وتقييم أعماله من قبل اختصاصيين مع مكافأة معنوية ومادية.





سانا