الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه
مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!
الجيش التركي يستعد للانسحاب من نقطة مراقبة “شيرمغار” غرب حماة والدور على النقاط المحاذية لـ “M5”
موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 37 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
أول إجراء أمريكي بعد وصول النفط الإيراني إلى سوريا
الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور
الهجوم الروسي الأكبر منذ 2015: استهداف أنقرة... عبر «فيلق الشام»
أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية

طابور خبز يدمي مسنّاً في حلب

طابور خبز يدمي مسنّاً في حلب

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا صورة لرجل عجوز "83" عاماً من مدينة حلب "والدماء تغطي رأسه" جرّاء دفعه من أحد الأشخاص أثناء الوقوف على دور الخبز في فرن محطة بغداد بالمدينة.

ونُقل عن المصاب قوله إنّ أحد الأشخاص نزل من سيارته ودفعه أثناء وقوفه على دور الخبز، ما أدى إلى سقوطه أرضه على ظهره، وإصابته بجروج بليغة في رأسه.

وطالب نجل المصاب بمحاسبة المسؤولين عن إصابة والده، مشيراً إلى أنّ "أي شخص يمكن أن يكون في مكان والده إذا لم تتم مكافحة ظاهرة التعدي على الناس أثناء الوقوف في طوابير الدور".

يشار إلى أنّ الحادثة تأتي بعد أيام من صورة آخرى تدوالتها مواقع التواصل الاجتماعي وصفت بالـ "صادمة" في العاصمة دمشق، تظهر أقفاصاً من الشباك الحديدية مزدحمة بالأشخاص، وُضعت أمام أحد الأفران "لتنظيم طوابير الخبز".

وعقب ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواسعة عبر مواقع التواصل، أزالت محافظة دمشق الأقفاص واستبدلتها بعلامات على الأرض للفصل بين المواطنين.