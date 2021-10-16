ضبوط بحق محلات لحوم و/12/ مخبزاً مخالفاً بحلب

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب 39 ضبطاً تنوعت الضبوط بين الاتجار بمادة المازوت المنزلي وحيازة مواد منتهية الصلاحية والغش باللحوم الحمراء وضبوط بحق الافران تتعلق بسوء صناعة الخبز التمويني ونقص وزن الخبز التمويني .



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك احمد سنكري أنه تم ضبط صهريج لتوزبع المازوت المنزلي لصاحبه م.م بمنطقة كرم الجبل يقوم بتعبئة 47 ليتر للمواطنين عوضا عن 50 ليتر وتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال الاجراءات القانونية بحقه.كما ضبطت عناصر حماية المستهلك محل عمو ناجي بحي المرديان لصاحبه ن.ا يقوم بحيازة مواد غذائية منتيهة الصلاحية وعرضها للبيع وتم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة المواد واستكمال الاجراءات القانونية بحقه .



كما تم ضبط محل دجاجة عمو فراس بحي الانصاري الشرقي لصاحبه م.ا يقوم بفرم وخلط لحوم بشكل مسبق وملحمة جنيد بحي الجابرية لصاحبها ع.ج يقوم بذبح خارج المسلخ الفني وتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين واستكمال الاجراءات القانونية وبين سنكري أن الضبوط طالت 12 مخبزاً نتيجة مخالفات تموينية متنوعة شملت:_ مخبز السعدو لصاحبه ا.ا بحي الفردوس ومخبز الفاعور لصاحبه ا.ف بحي الكلاسة ومخبز علي خميس لصاحبه ع.ق بحي الفردوس ومخبز التقوى لصاحبه ا.ا بحي الفردوس ضبوط تتعلق بنقص الوزن بالخبز التمويني



ومخبز العلي بحي سليمان الحلبي لصاحبه ا.ا ومخبز العموري لصاحبه ع.ا بحي صلاح الدين ومخبز شهاب لصاحبه م.ش بحي المشهد ومخبز الفتاة اليتيمة لصاحبه ع.ش بحي شارع النيل ومخبز التنبي لصاحبه ب.م بحي الميدان ضبوط تتعلق بسوء صناعة الخبز التمويني

كما تم تنظيم ضبوط بحق مخبز بصمه جي لصاحبه م.ب بحي الشيخ ابو بكر و مخبز الصوص لصاحبه و.ص بحي السليمانية ومخبز العليوي لصاحبه م.ح بحي بعيدين ومخبز العلي لصاحبه ع.ا بمنطقة دير حافر ومخبز الناجي لصاحبه ن.ا بمنطقة جبرين ضبوط تتعلق بعدم التقيد بمواعيد العمل



ونظم مخبز الناصر لصاحبه ع.ا بحي الاشرفية ومخبز جنيد لصاحبه خ.ج بمنطقة جبرين ضبوط تتعلق بعدم اعطاء اكياس نايلون للمواطنين مع الخبز .