ضبط (10) كغ من مادة الحشيش المخدر في محلة القلمون الغربي و قرية (حفير تحتا)

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق حول وجود أشخاص يقومون بتجارة وتخزين ونقل المواد المخدرة بين محافظتي دمشق وريفها.



وبعد المتابعة والمراقبة المستمرة للطرقات الجبلية الوعرة التي يسلكونها في منطقة القلمون الغربي تمكن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق من ضبط كمية (١٠) عشرة كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، وبدلالتهم تم التوصل إلى مزرعة ضمن قرية (حفير تحتا) يستخدمونها المذكورين في تجارة المخدرات ، وبتحري المزرعة المذكورة عثر ضمنها على كمية حوالي ( ٢٣٠٠٠) ثلاثة و عشرون ألف حبة مخدرة من نوع الكبتاغون، كما عثر فيها على آلة كهربائية مخصصة لتغليف الأكياس النايلون بعد تعبئتها بالحبوب المخدرة، كما عثر ضمن المزرعة على بندقية حربية نوع (كلاشينكوف) مع مذخر وطلقات وقنبلة .

تم التحرز على المصادرات المضبوطة، ومازالت الأبحاث مستمرة عن جميع المتورطين في القضية حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.