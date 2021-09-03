ضبط مواد كيميائية خطرة في ميناء أم قصر العراقي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط مواد كيميائية خطرة مخالفة للضوابط في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.



ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، عن هيئة المنافذ البحرية العراقية في بيان لها، أن الهيئة وعبر التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية الواردة مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاويتين تحتويان على مادة كيميائية خطرة، مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.



وأكدت الهيئة العراقية أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي، والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وفي السياق نفسه، أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أنها أخلت 35 حاوية من مينائي أم قصر الشمالي والأوسط كانت تحتوي مواد شديدة الخطورة، وذلك في الثامن من شهر فبراير/شباط الماضي.



وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن هذه الحاويات تتبع وزارة النفط العراقية، لافتة إلى أن الإخلاء تم "بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لإجلائها، واستبعادها إلى أماكن نائية وآمنة بعيدًا عن المنشآت الحكومية والمناطق السكنية".



وأكد البيان أن هذا الإخلاء يأتي ضمن تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإخلاء الحاويات الكيميائية وشديدة الخطورة من الموانئ.



وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت، في بيان رسمي في الـ6 من شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، تشكيل لجنة عاجلة مهمتها جرد حاويات المواد الكيميائية عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية لتفادي حدوث انفجارات مماثلة لما وقع في مرفأ بيروت اللبناني، وبناء عليه بدأت السلطات في جرد مخازن المواد الكيميائية.



وأدت انفجارات متكررة، خلال الفترة الماضية، في مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية، إلى وقوع أضرار كبيرة في العراق.