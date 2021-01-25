ضبط سيارة محملة بـ 12 طن إسمنت للإتجار في السوق السوداء

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة سيارة نوع مرسيدس شاحنة محمله بكمية ١٢ طن من مادة الإسمنت البورتلاندي إنتاج معامل القطاع العام يقوم سائقها بالاتجار بالمادة في السوق السوداء وبطريقة غير مشروعة.



وتم مصادرة الكمية وسلمت إلى العمران وأحيل المخالف موجودا وفي سياق آخر ضبطت عناصر حماية المستهلك بالسلمية في قرية الكافات صهريج لصاحبه /م ه/ يتلاعب بالعداد ويقوم بسرقة ٢ ليتر مازوت من كل عشرين ليتر مازوت تدفئة، نظم الضبط التمويني اللازم وأحيل المخالف إلى القضاء أصولا.



كما تم تنظيم ضبطين تموينيين بحق كل من "ن ك" و"ع ل" بمخالفة الإتجار بمادة البنزين بطريقه غير مشروعه ضمن محلين منفصلين في ضاحية أبي الفداء، وتمت مصادرة كمية سبعين ليترا من الأول وكمية أربعين ليترا من الثاني، وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة في عملية البيع.



وضبط بحق "ي ع" معتمد خبز بمخالفه تقاضي سعر زائد لقاء بيع ربطة الخبز، وضبط بحق (ز م) بمخالفة عدم إعطاء كامل الكمية المقطوعة على البطاقة الذكية، وضبط بحق ح ش معتمد بمخالفة تجميع البطاقات الذكية، وضبط بحق ح ف رئيس وردية مخبز مصياف الآلي بمخالفة إنتاج خبز سيئ، وضبط بحق "ص ص" الواقع في غرب المشتل بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية.



وبلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة ٣٢ ضبط، توزعت بين مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول وحيازة فواتير شراء وقطف عدد من العينات لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات.





الوطن