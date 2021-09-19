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ضبط أكثر من 9 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في درعا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم مستودعات تحوي كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حميدي الخليل في تصريح لمراسل سانا أنه خلال جولات لدوريات حماية المستهلك على أوتستراد دمشق درعا تم ضبط مستودعات تحوي على 9.5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية لمحسنات البسكويت والخبز موضوعة ضمن غرف تبريد.

وأضاف الخليل أن عناصر حماية المستهلك نظموا الضبط التمويني اللازم مع إحالة المخالف موجوداً للقضاء المختص وإتلاف كامل الكمية.