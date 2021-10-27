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ضبط أجبان وشوكولا فاسدة ومحطة وقود مخالفة في دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محطة وقود بمخالفة التلاعب بالكيل ومحلا لحيازته أجبانا وشوكولا فاسدة منتهية الصلاحية.


وفي بيان للمديرية أوضحت أن عناصرها ضبطت محطة وقود بمدينة دمشق بمخالفة نزع الاختام بقصد التلاعب بالكيل ومحلاً على طريق مزة جبل لحيازته 81 كغ أجبان فاسدة ذات رائحة كريهة و10 كغ شوكولا منتهية الصلاحية وحجزت الكمية وأتلفت فوراً.


وأشارت المديرية إلى إحالة الضبوط للقضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.