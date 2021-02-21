صنف جديد من الدخان “اللف” قريباً بالأسواق

أعلنت مؤسسة التبغ عن إنتاج صنف جديد من الدخان، عبارة عن عبوة تبغ بلدي بوزن 40 غراماً مع دفتر لف السجائر الخاص بالعبوة.



بدوره أوضح مدير عام مؤسسة التبغ محسن عبيدو أنه سيطرح في الأسواق خلال فترة قصيرة وبكميات مناسبة، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن الأسعار، ولكنها ستكون مناسبة.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار الدخـان الوطني والأجنبي بمختلف أصنافه، كما حصلت عدة أزمات في القدرة على توزيع وتأمين الدخان الوطني.



وارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق حيث وصل سعر “الحمرا الطويلة” إلى أكثر من 1000ليرة، في حين تراوحت أسعار الدخان الأجنبي بين الـ 1500ل.س إلى 6000ليرة للعلبة الواحدة.