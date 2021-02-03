غارات روسية شمال إدلب على تخوم الحدود التركية
في الطريق الى دير الزور: «خطٌ أحمر لا يُقطع»
الصراع على الحسكة…
بعد التوصل لاتفاق.. البدء بفك الحصار عن الحسكة ولا ضامن لالتزام “قسد”
نيران “قسد” الصديقة تصيب رئيس مجلس دير الزور في “الإدارة الذاتية”
بيدرسون يلوح بحل جديد في سوريا.. أول خطوة أمريكية في دمشق!
اتفاق مبدئي لفك الحصار عن مدينتي الحسكة والقامشلي
خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″
بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي
واشنطن بوست تحذّر” من انفتاح روبرت مالي على دمشق وجنبلاط يعلق: نذير شؤم!
اتفاق بين الجيش وقيادات في طفس: ترحيل مطلوبين مقابل إلغاء الحملة العسكرية
الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين
مصادر: أمر عمليات أمريكي لقسد في الحسكة
قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!

صدور نتائج مفاضلة الدراسات العليا للكليات الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير لكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة المعلوماتية والمعمارية والتمريض والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي اختصاص العمارة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج الإسمية من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت عن مفاضلة الدراسات العليا في السادس من الشهر الماضي للطلاب السوريين ومن في حكمهم من خريجي الجامعات السورية الحكومية عام وموازي والخاصة السورية وغير السورية والجامعة الافتراضية موازي على المقاعد المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب.