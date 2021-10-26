صدور نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2022.



وحسب بيان للوزارة تجاوز عدد المسجلين للاختبار 57 ألف طالب وطالبة منهم 19 ألفا و300 طالب في الفرع العلمي ونحو 37 ألفا و700 في الفرع الأدبي فيما قارب عدد المتقدمين في الفرع العلمي 8ر18 ألف طالب نجح منهم 2ر13 ألفا ونسبة النجاح مقدارها 98ر69 بالمئة بينما كانت نسبة النجاح في اختبار الترشح لدورة 2021 71 بالمئة.



وبلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي نحو 5ر36 ألف طالب نجح منهم نحو 6ر28 ألف طالب وطالبة وبنسبة نجاح 26ر78 بالمئة بينما كانت نسبة النجاح في اختبار الترشح لدورة 2021 “49ر68” بالمئة.



ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالاطلاع على نتائجهم إلى زيارة موقعها الالكتروني لمشاهدة درجاتهم المفصلة.