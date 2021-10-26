الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
مجلة نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر
تصاعد التوتر في إدلب والجيش يستهدف محيط نقاط المراقبة التركية
معارك بين الإرهابيين تنتهي بخروج “الشيشاني” من جبل التركمان
رفع مرتقب لأسعار الكهرباء
"هيئة تحرير الشام" تهاجم "جند الشام" في ريفي إدلب واللاذقية
احتجاجات في ريف حلب رفضاً للتهديد التركي بعملية عسكرية شمال سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري
إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم
مسؤول عراقي: الاحتلال الأميركي يعرقل افتتاح معبر «الوليد- التنف»
وزارة التجارة تبيع أسطوانة الغاز من دون بطاقة ذكية ب 30000 ليرة
الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة
الجيش يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي
غارات سورية روسية تستهدف عدة مقار في إدلب

صدور نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2022.

وحسب بيان للوزارة تجاوز عدد المسجلين للاختبار 57 ألف طالب وطالبة منهم 19 ألفا و300 طالب في الفرع العلمي ونحو 37 ألفا و700 في الفرع الأدبي فيما قارب عدد المتقدمين في الفرع العلمي 8ر18 ألف طالب نجح منهم 2ر13 ألفا ونسبة النجاح مقدارها 98ر69 بالمئة بينما كانت نسبة النجاح في اختبار الترشح لدورة 2021 71 بالمئة.

وبلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي نحو 5ر36 ألف طالب نجح منهم نحو 6ر28 ألف طالب وطالبة وبنسبة نجاح 26ر78 بالمئة بينما كانت نسبة النجاح في اختبار الترشح لدورة 2021 “49ر68” بالمئة.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالاطلاع على نتائجهم إلى زيارة موقعها الالكتروني لمشاهدة درجاتهم المفصلة.