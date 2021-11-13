صحيفة روسية: جنود روس دفعوا رشاوى لنقل خدمتهم إلى سوريا

تحدثت وسائل إعلام روسية عن محاكمة لبعض الجنود والضباط الروس بسبب دفعهم رشاوى لأحد الأشخاص لنقل خدمتهم العسكرية في الجيش الروسي إلى سوريا.



وقالت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، في تقرير نشرته في 10 من تشرين الثاني الحالي، إن 36 جنديًا ينحدرون من جزيرة سخالين شرقي روسيا، خضعوا للمحاكمة لمحاولتهم الانتقال للقتال في سوريا عبر تقديم رشوات لشخص يدعى، إيفان زاركوف.



وذكرت الصحيفة أن المحامي العسكري الروسي، صادر الأموال التي دُفعت كرشاوي، مشيرة إلى أن زاركوف أُدين بتهم الفساد والاحتيال لثلاث مرات بالاحتيال ومع ذلك “تُرك طليقًا، وحافظ على منصبه في القوات الروسية المسلحة”.



وأضافت الصحيفة أن زاركوف الذي كان يعمل مستشارًا قانونيًا في الوحدات المحلية للجيش الروسي، أقنع العسكريين الروس أن بإمكانه مساعدتهم لتأدية خدمتهم العسكرية في القواعد الروسية في سوريا مقابل مبالغ مادية.



وحكمت محكمة “سان بطرس برغ” على المتهمين بغرامات مالية تتراوح بين 30 و 90 ألف روبل روسي، والتي يجب تحويلها إلى حساب القوات المسلحة الروسية، إضافةً إلى تغطية التكاليف القانونية للقضية.



دوافع الانتقال إلى سوريا



ووفقاً للمصدر، حاول الجنود الروس الانتقال إلى سوريا، طمعاً في امتيازات أبرزها تصنيفهم بشكل تلقائي لاحقاً كمحاربين قدامى وبالتالي حصولهم على رواتب خاصة مدى الحياة.



يضاف إلى ذلك حصولهم على إجازة إضافية لـ 15 يوماً وبدلات نقدية إضافية، بما في ذلك بدلات السفر بالعملة الأجنبية مع الاحتفاظ برواتبهم في روسيا.

وكالات