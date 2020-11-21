صحيفة: جيفري أفشل خطط ترامب في سوريا

نشرت صحيفة "فزغلياد" مقالاً للكاتب الروسي يفغيني كروتيكوف، تحت عنوان "خطط ترامب السورية خرّبها مسؤول بسيط بالخداع" بحسب ما أوردت وكالة روسيا اليوم.



وانتقد مقال الصحيفة تعامل المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس ترامب فيما يخص الملف السوري، مضيفاً أنّ القائد العام لأقوى جيش في العالم تعرّض للكذب دون عقاب، في إشارة إلى الاعتراف المثير للدبلوماسي الأمريكي جيمس جيفري بأنه قدم معلومات مضللة للإدارة الأمريكية.



وذكرت الصحيفة أن "جيفري" كذب على الرئيس "ترامب" ومارس التضليل فيما يخص عدد الجنود الأمريكيين في سوريا، مشيرة إلى أن جيفري اعترف بذلك في تصريح لصحيفة "ون ديفنس".



ورجحت الصحيفة أنه قد يكون في سوريا الآن بين 900 و1000 جندي أمريكي، أي أن هذا العدد يفوق العدد الذي كان يصرح به جيفري للرئيس ترامب بنحو خمس مرات.



واعتبرت الصحيفة أن هنالك خلل في إدارة أمريكا نظراً لاكتشاف ممارسة بعض المسؤولين والمستشارين الخداع تجاه الرئيس دونالد ترامب بهدف إفشال مخططاته.



يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السابق "جيمس جيفري" صرح قبل أسبوع لموقع "ديفينس ون" الأمريكي أنه قدم معلومات غير دقيقة عن عدد القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لإدارة ترامب، بهدف الإبقاء على القوات وعدم الانسحاب.



وكان جيفري استقال قبل عشرة أيام من منصبه الذي تسلّمه في منتصف العام 2018، على أنّ يتسلم المنصب من بعده في الفترة المقبلة نائبه جويل روبارن.