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صحفية أمريكية: مقتل قائد ما يسمى بـ فرقة “السلطان مراد” في أذربيجان

صحفية أمريكية: مقتل قائد ما يسمى بـ فرقة “السلطان مراد” في أذربيجان

كشفت الصحفية “ليندسي سنيل” الأمريكية، عبر حسابها في تويتر، أن قائد ما يسمة بـ فرقة “السلطان مراد” التابعة لقوات الاحتلال التركي، قتل خلال المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ في أذربيجان.

وكتبت سنيل، التي تعرضت للاعتقال من السلطات التركية سابقاً، على حسابها في تويتر قائلة: “مقتل قائد فرقة السلطان مراد في أذربيجان”، ووصفته بأنه “القناص” دون أن تشير إلى اسمه.

ونشرت الصحفية الأمريكية صورة لمن قالت إنه قائد الفرقة، وهو يرتدي نظارات سوداء اللون، ويتوسط مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي العسكري.

وقبل يومين، كشف “المرصد” المعارض أن المسلحين السوريين التابعين لقوات الاحتلال التركي في سورية تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح، حيث ارتفع عدد القتلى في صفوفهم إلى أكثر من 230 منذ بداية الحرب في إقليم قره باغ.

وذكر “المرصد” المعارض أول أمس السبت، أن 14 مسلحاً سورياً قتلوا في الاشتباكات القائمة هناك خلال الساعات الماضية.

وأكد “المرصد” أن 183 قتيلاً من المسلحين تم جلب جثثهم إلى مناطق الاحتلال التركي في شمال سورية، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

وكانت قد ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلاً عن أحد مصادرها في سورية بأن إرسال المسلحين إلى ليبيا أو أذربيجان أصبح “ظاهرة طبيعية” ضمن المناطق التي تحتلها تركيا في شمال سورية.