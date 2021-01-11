عبر عدد من العلماء عن اندهاشهم بعد العثور على زرافتين قزمتين في مكانين مختلفين من القارة الإفريقية، رغم أنه من المعروف أن الزراف يتميز بطول قامته التي تمكِّنه من التقاط الأوراق من أعالي الأشجار، وذلك وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، الجمعة 8 يناير/كانون الثاني 2021.

وتنمو معظم الزرافات إلى ما بين 4.5 متر وستة أمتار، لكن العلماء الذين يعملون مع مؤسسة الحفاظ على الزراف عثروا في عام 2018، على زرافة طولها متران و60 سنتيمتراً في ناميبيا.



قبل ذلك بثلاث سنوات، اكتشفوا زرافة ارتفاعها متران و80 سنتيمتراً فقط في متنزه للحياة البرية بأوغندا.



كما نشر العلماء اكتشافاتهم في المجلة الطبية البريطانية في نهاية الشهر الماضي.



في حديثه مع “رويترز”، الجمعة، قال جوليان فينيسي، الشريك المؤسس في منظمة الحفاظ على الزراف، في مكالمة عبر وصلة فيديو “ما عثر عليه باحثونا على الأرض شيء مذهل.. نحن مندهشون للغاية”.



شيء مذهل.. زرافتان قزمتان في إفريقيا تثيران حيرة العلماء



من جهتها، ذكرت المجلة أن الزرافتين كان لهما عنق طويل على النحو المعروف لكن سيقانهما كانت قصيرة ومكتنزة.





رحلة الجنون





وهناك حالة طبية تعرف باسم (خلل التنسج الهيكلي) بين البشر والحيوانات الأليفة، لكن الصحيفة قالت إن من النادر رؤيتها في الحيوانات البرية.



وأظهرت لقطات صورتها الجمعية الأوغندية الزرافة واقفة على أرجل سميكة مشدودة العضلات في أحد سهول السافانا بمتنزه مورشيسون فولز الوطني في شمال أوغندا، بينما كانت تسير خلفها زرافة أخرى برجلين طويلتين معتادتين.



وقال فينيسي إنه سيستحيل على الزرافتين التكاثر مع الزرافات الأخرى ذات الحجم الطبيعي.



وانخفضت أعداد أطول حيوان ثديي في العالم بنحو 40% على مدى الأعوام الثلاثين الماضية إلى حوالي 111000 زرافة، لذلك يصنف العاملون في حماية البيئة سلالات الزراف الأربع على أنها “معرضة للخطر”.