شركات الصرافة تسلم الحوالات بالدولار !
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شركات الصرافة تسلم الحوالات بالدولار !

بعد الإشكاليات التي تسبلت بها فرق سعر الدولار بين المركزي و«السوق السوداء»، صدرت قرارات عديدة لتسهيل العمل بين شركات الصرافة والسوريين، حيث أكدت «الشركة المتحدة للصرافة»، إمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية.

وبهذا الخصوص أبدت الشركة استعدادها لتنفيذ الحوالات في جميع المحافظات السورية حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة، وذلك من خلال إعلان نشرته عبر صفحتها في موقع «فيس بوك».

وكانت الحكومة سمحت في وقت سابق، ببيع الدولار للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.