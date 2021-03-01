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شرطة الاحتلال تشتبك مع يهود متشددين بسبب قيود كورونا

اشتبك مجموعة من اليهود المتشددين مع عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الاحتفال بعيد المساخر، بسبب القيود المفروضة بفعل جائحة كورونا. 

وقام العشرات من اليهود المتشددين بإلقاء الحجارة والمقذوفات الأخرى على الشرطة، حيث وصف المتظاهرين عناصر الأمن بالنازيين، وفق ما نقلته فرانس برس. 

ويحتفل اليهود في عيد المساخر بانتصارهم على الوزير هامان في الإمبراطورية الفارسية إبان القرن الخامس قبل الميلاد.

وفرضت حكومة الاحتلال حظر تجول ليلي من الخميس حتى الأحد، خلال فترة العيد، وذلك لمنع التجمعات خوفاً من فيروس كورونا المستجد. 

وتشهد الأراضي المحتلة صدامات مستمرة منذ أيام بين اليهود المتشددين ورجال الشرطة بسبب هذه الإجراءات المتبعة لمكافحة كورونا. 