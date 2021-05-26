شرب الزعتر على الريق: فوائد لا تفوتها!

الزعتر أحد الأعشاب التي تحمل فوائد متعددة، فما هي فوائد شرب الزعتر على الريق؟





لنتعرف على فوائد شرب الزعتر على الريق وعلى أهم التحذيرات حول ذلك:



يمتلك شراب الزعتر العديد من الفوائد المحتملة، إليك أهم هذه الفوائد:



1- يمتلك خصائص مضادة للالتهابات



تعمل مادة الثيمول (Thymol) المتواجد في الزعتر على محاربة إنزيمات الأكسدة الحلقية من النوع الثاني، وهي إنزيمات تعمل على تحفيز سلسة الالتهاب في الجسم.كما تعمل مادة الكارفاكرول (Carvacrol) أيضًا على مقاومة السيتوكينات الالتهابية وبذلك الحد من نشوء الالتهابات المزمنة.



2- يمتلك خصائص مضادة للميكروبات



تعمل مادتي الثيمول والكارفاكرول على محاربة الميكروبات المختلفة مثل: البكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وتبعا لذلك فإن شرب الزعتر على الريق قد يساعد في علاج بعض الأمراض الميكروبية مثل: حب الشباب، وبرد العظام الصدرية، والتهاب اللوزتين.



ويساعد أيضًا في علاج فطريات الفم الناتجة من خميرة المبيضة البيضاء (Candida albicans) من خلال تثبيط إنتاج بعض المواد اللازمة لنمو وتكاثر هذا الفطر.



3- يحارب القلق والتوتر



قد يساعد شرب الزعتر على الريق في تهدئة أعصابك وتخفيف التوتر والقلق، مما ينعكس بشكل إيجابي عليك خلال النهار.

فقد تبين في دراسة أجريت عام 2014 على الفئران بأن تناول الثيمول ساعد في تخفيف التوتر، وبالطبع فالمزيد من الدراسات مطلوبة على الإنسان للتحقق من ذلك بشكل أكبر.



4- يعزز صحة الجهاز التنفسي



يساعد شرب الزعتر على الريق في تعزيز صحة الجهاز التنفسي وذلك من خلال تخفيف السعال والحد من احتقانات الجهاز التنفسي والمساعدة في علاج الالتهابات المختلفة وفتح مجرى النفس.



5- يعزز صحة الجهاز الهضمي



يساعد شرب الزعتر على الريق في تحسين الشهية للطعام وتعزيز صحة الكبد وزيادة إنتاج المادة المخاطية المغلفة للمعدة وبذلك حماية بطانتها من الحموضة الزائدة.



كما قد يساعد في القضاء على بعض أنواع البكتيريا الضارة في الطعام والأمعاء، بالتالي الحد من إصابة الجهاز الهضمي بالأمراض المعدية.



6- يخفف الام الحيض



إن شرب الزعتر على الريق قد يساهم أيضًا في تخفيف الام الحيض، وذلك بسبب امتلاكه لخصائص مسكنة ومضادة للتقلصات.



بحيث قد يشبه تأثير الزعتر تأثير مسكنات الأيبوبروفين (Iboprofen) الدوائية.



7- يملك فوائد محتملة أخرى



قد يمتلك شرب الزعتر على الريق فوائد محتملة أخرى ومنها:



1- التخلص من رائحة الفم الكريهة.



2- خفض ضغط الدم المرتفع.



3- الحد من السلس البولي الليلي.



4- الحد من نمو بعض أنواع السرطان في القولون والثدي.



5- طريقة شرب الزعترعلى الريق



يمكن شرب الزعترعلى الريق بدلًا من المنبهات التي تحتوي الكافيين، بحيث يمكنك تحضير شراب الزعتر باتباع الخطوات الاتية:



- اغلي كوبًا من الماء.2- أضف بضعًا من أوراق الزعتر الطازجة أو ملعقة صغيرة من مسحوق الزعتر إلى الماء المغلي.3- انقع المشروب من 5-8 دقائق قبل شربه.



* تحذيرات حول شرب الزعتر على الريق



- إن شرب الزعتر على الريق يعد امنًا عند معظم الأشخاص، وقد يؤدي الإفراط أحيانًا في شربه إلى بعض المشكلات البسيطة مثل: اضطراب المعدة، والام البطن، والصداع، والدوخة.



لكن في بعض الحالات يجب التحذير حول شرب الزعتر، إليك أهم االتحذيرات:



1. الزعتر والحساسية



يرجى الانتباه وعدم شرب الزعتر أو تناوله في حال كنت تعاني من الحساسية باتجاه أية عشبة من أعشاب الفصيلة الشفوية مثل: الأوريغانو، والميرمية، واللافندر.



2. الزعتر وضغط الدم



يرجى عدم الإفراط في شرب الزعتر في حال كنت تعاني من اضطرابات في ضغط الدم، لأنه قد يؤدي إلى الهبوط الحاد فيه.



3. الزعتر وأمراض النزف



قد يعمل الزعتر على تبطيء عملية تخثر الدم،وهذا قد يزيد خطر النزف. لذا عليك تجنب الإفراط في شرب الزعتر أن كنت تعاني من أحد الأمراض المتعلقة بنزف الدم أو في حال كنت تتناول الأدوية المضادة للتخثر، مثل الوارفارين (Warfarin).



4. الزعتر وهرمون الإستروجين



قد يمتلك الزعتر بعض الخصائص المشابهة لهرمون الإستروجين في الجسم، لذا يجب تجنب الإفراط في شرب الزعتر في حال كنت تعانين من سرطان الثدي أو سرطان الرحم أو سرطان المبيض أو الانتباذ البطاني الرحمي أو الألياف الرحمية.



5. الزعتر والحمل



كما ذكر فالزعتر يمتلك خصائص مشابهة للإستروجين، لذا لا يفضل الإكثار من شرب الزعتر لأنه قد يزيد من خطر الإجهاض.



6. الزعتر والعمليات الجراحية



يفضل التوقف عن شرب الزعر قبل أسبوعين من إجراء العلميات الجراحية، وذلك بسبب تأثيره على عملية تخثر الدم.