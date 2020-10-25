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شحنة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية إلى سوريا

شحنة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية إلى سوريا

وصلت إلى سوريا، أمس السبت، شحنة مساعدات طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.


وتسلمت وزارة الصحة في مطار دمشق الدولي شحنة المساعدات، التي تأتي لدعم استجابة القطاع الصحي لجائحة كورونا، حسب ما أشارت عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.


وتزامن وصول الشحنة مع وصول المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، الذي سيزور سوريا عدة أيام.


وتتضمن شحنة المساعدات التي تزن 8.8 أطنان أدوات حماية فردية للعاملين الصحيين وأدوية ومستلزمات مخبرية.


يذكر أنه وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا إلى 5319 حالة، وسجلت 264 وفاة حتى مساء الجمعة 23تشرين الأول.