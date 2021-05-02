سورية في بطولة العالم لمهارات كرة السلة

نجحت سورية بالتأهل إلى بطولة العالم للمهارات الفردية بكرة السلة لفئتي الأشبال والشبلات (تحت 15 عاما) بعد تجاوز المواهب السورية التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم، حيث وزعت الفرق المشاركة على 8 مجموعات.



وجاءت سورية للأشبال في المجموعة الثانية مع الصين وتاهيتي، ونجح المنتخب السوري بالفوز ذهابا على منتخبي الصين وتاهيتي، وجدد فوزه على تاهيتي إيابا، لكنه خسر مع الصين ليحل في المركز الثاني، ويتأهل بصحبة الصين إلى بطولة العالم المقررة في شهر تشرين أول المقبل.



وفي منافسات الشبلات جاءت سورية في المجموعة الثانية مع الصين والأردن.. ففاز المنتخب السوري ذهابا على الأردن وخسر مع الصين.. وعاد للفوز على الأردن إيابا فيما خسر مجددا مع الصين.. وتأهل برفقة الصين إلى بطولة العالم.



ويذكر أن المهارات الفردية بكرة السلة (سكيلز) اعتمدها الاتحاد السوري لكرة السلة ضمن مسابقاته الرسمية بناء على اعتمادها رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة BIBA.



ونظرا للظروف الصحية العامة والحظر الدولي بسبب الكورونا.. فقد أقيمت البطولة عبر النت (أون لاين).





الوطن