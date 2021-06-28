سلاش فاسد ولحم مفروم ومولدات دون نشرة أسعار في حلب

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب / ٢٨ /ضبطاً تموينياً



طالت الضبوط مخبزين ببلدة الزهراء و مخبز بمنطقة السفيرة وآخر ببلدة تلعرن بمخالفة سوء صناعة الخبز التمويني



كما طالت الضبوط عدد من المولدات منها ثلاثة بحي الميسر و اثنان بالمرديان و اثنان آخران بحي المشية القديمة واثنان بحي الصاخور بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار



شملت بقية المخالفات محلات تقوم بالذبح خارج المسلخ الفني منها واحد بحي سيف الدولة أربعة بحي قرلق وملحمة بحي الفيض ومحل فروج بحي محطة بغداد ومحلين يقومان بالغش باللحم حيث يفرم بشكل مسبق وبياع



ذكر أحمد سنكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أنه تم سحب عينات سلاش للتحليل الجرثومي وكانت نتائجها مخالفة و جسيمة وهي عينتي سلاش برتقال و عينة سلاش تفاح وكانت نتائجها مخالفة لزيادة التعداد العام للجراثيم الهوائية والخمائر والفطور وغير صالحة للاستهلاك البشري.