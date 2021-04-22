سقوط صاروخ قرب ديمونا والجيش الإسرائيلي يشن عدواناً على دمشق

قالت وسائل إعلام العلدو أن صاروخا سقط فجر اليوم بالقرب من ديمونا، وأضافت ان الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة. وأعلن جيش الاحتلال عن رفع حالة التأهب في صفوف دفاعاته الجويّة، وذكرت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال استدعى جنود الاحتياط فور الحادث.



وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة ان أصداء انفجارات سمعت جيداً في أنحاء النقب بما فيه بئر السبع، وقالت ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي ان ما حصل هو حدث غير مرتبط بقطاع غزة.



وأكد الجيش الإسرائيلي اطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب الأراضي المحتلة، ونقلت إذاعة “كان” ووكالة “رويترز” عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أبو قرينات في النقب بالقرب من ديمونا، ويجري التحقيق في التفاصيل.



وأكد مراسل لوكالة “رويترز” سماع دوي انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا عن أبو قرينات سماع صوت انفجار قبل دقائق من رسالة النصية التي أرسلها الجيش الإسرائيلي، بينما قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن الحديث يدور عن “حدث غير عادي”. وفي سياق متصل أفاد شهود عيان في القدس بسماع دول انفجار قوي في المدينة ومحيطها.



وقال جيش الاحتلال الصهيوني إن الصاروخ الذي أطلق ناجم عن إطلاق صاروخ أرض – جو باتجاه طائرات كانت تنفذ غارات في سوريا، والصاروخ أطلق من منظومة SA5. ولفت جيش الإحتلال إلى أن الصاروخ لم يكن مخططًا إطلاقه تجاه المنطقة الجنوبية وأطلق من الجولان لاستهداف طائرات سلاح الجو، وقال إنه ردًا على إطلاق الصاروخ تم مهاجمة بطاريات صواريخ للجيش السوري وأهداف أخرى.وأكد مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 38 ،1 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.