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سائق يستبدل نصف طن من الذرة بالرمل.. ومحطات وقود مخالفة بالجملة

استبدل سائق إحدى الشاحنات في مدينة سلمية، نصف طن من الذرة بالرمل، بعدما سرقها قبل وصولها إلى أحد مراكز الأعلاف.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، رياض زيود، إن “دوريات المديرية تمكنت من ضبط سيارة محملة بـ41 طناً فقط من الذرة صفراء، ونصف طن من الرمل، بدلاً عن الكمية التي سلبها من الذرة”.

وبين “زيود” أنه “تم حجز المركبة وإحالة السائق إلى القضاء، وتحويل الكمية إلى الغربلة”.

وتابع زيود أنه “تم تنظيم ضبط بحق المخالف ” ع . ح ” بمخالفة حيازة سميد مصاب حشرياً وعرضه للبيع”.

ومن جهة أخرى، أوضح “زيود” أن دوريات حماية المستهلك، نظمت ضبطاً بحق محطة وقود، بمخالفة المتاجرة بكميات 14800 ليتر من الاحتياطي الاستراتيجي لمادة المازوت، كما تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالفين ” ج – ع ” و ” ح . ي ” بمخالفة المتاجرة بمادة البنزين بطريقة غير مشروعة”.

وأوضح زيود أنه “تم ضبط محطة للمحروقات بمخالفة نقص الكيل بمقدار 1.84 لتر بينزين و2.25 لتر مازوت في كل 20ليتر، وضبط محطة أخرى بمخالفة نقص الكيل بمقدار 1.2 لتر في كل 20 لتر مازوت وبينزين”.

يشار إلى أن حماية المستهلك في حماة ضبطت قبل أيام محطة وقود تضع قاطع مخفي داخل غرفة المحطة، يعطي قراءة فيها زيادة بالبنزين لصاحب المحطة عند تعبئة السيارات.

 

 


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