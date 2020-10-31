زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب ولاية أزمير، غربي تركيا

قبل شهرين، توقّع بروفيسور تركي، وقوع زلزال مدمر في تركيا، وقال: «إني أسمع أصوات أقدام ذلك الزلزال تقترب»، ليضرب اليوم زلزال بقوة 6.6 درجة، ولاية أزمير، غربي البلاد، تبعه تسونامي جزئي اجتاح منطقة سفري حصار المطلة على بحر إيجه.



وتسبب الزلزال بمقتل 6 أشخاص وإصابة 257 آخرين، بحسب السلطات التركية، كما تسبب بانهيار نحو مبنى، في إحصائية أولية، فيما تستمر أعمال البحث في كافة المدن المتضررة من الزلزال، بينما تنفذ القوات المسلحة عمليات مسح جوية.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية تشكيل خلية أزمة تابعة لها جراء الزلزال، وتكليف مروحيتين بالمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.



وتسبب الزلزال القوي بحدوث تسونامي جزئي، اجتاح منطقة سفري حصار المطلة على بحر إيجه، وأفادت معلومات أولية عن إصابة شخص على الأقل جراء التسونامي.



كما أفادت السلطات التركية بوقوع زلزال ثانٍ في مياه بحر إيجه قبالة ولاية آيدن التركية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر.



يشار إلى أن مدير مركز بحوث وتطبيقات الكوارث «محمد فاتح آلطان»، توقع في آب الماضي وقوع زلزال مدمر في تركيا، بقوة بقوة 7.5 يصل إسطنبول، مع حديثه عن عدم وجود استعدادات كافية.