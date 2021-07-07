زائر أمني إيراني يصل إلى بغداد... و«كتائب حزب الله» تتّهم السعوديّة

أكدت مصادر عراقية، شريطة عدم الكشف عن هويتها، لموقع «أمواج ميديا» الإيراني، اليوم، أن رئيس استخبارات «الحرس الثوري»، حسين تائب، وصل إلى العراق. وكانت قناة «إيران فيور» الإيرانية قد كشفت، في وقت سابق، عن سفر تائب إلى العراق.



ووفق الموقع الإيراني، هذه هي الزيارة الأولى لتائب، بصفته الرسمية، إلى العراق. وحول لقاءاته، كشف «أمواج» أن تائب اجتمع بمسؤولين في «الحشد الشعبي»، من بينهم رئيس أركان «الحشد الشعبي»، عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك).



ونقل «أمواج» عن مصادر عراقية قولها إن تائب سيلتقي، مساء اليوم، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.



وتتزامن الزيارة مع عودة تصعيد العمليات ضد القوات الأميركية في العراق، وتوعِد «الحشد الشعبي» بالانتقام لمقاتليه الذين قتلتهم الولايات المتحدة في الغارات الأخيرة على الحدود العراقية السورية.