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روسيا ترصد 45 طائرة استطلاع أجنبية قرب أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 45 طائرة أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الرادارات الروسية رصدت 35 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة أجنبية بالقرب من الأجواء الروسية.

وأشارت إلى أن وسائل المراقبة الروسية تابعت تحليقات كل الطائرات الأجنبية، وأنه لم يحدث أي انتهاك لأجواء روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية تزايد الاتهامات لروسيا من الدول الغربية بتحريك قواتها إلى حدود أوكرانيا، فيما تؤكد موسكو أن تحركات الجيش الروسي داخل الأراضي الروسية لا تهدد أحداً.

وكان مسؤول أمريكي أفاد بأن الولايات المتحدة قد ترسل سفناً حربية إلى البحر الأسود، لإظهار الدعم لأوكرانيا، وتوجيه رسالة خاصة لروسيا بأن أمريكا تراقب الوضع عن كثب.