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روسيا تختبر صاروخ مجنح من طراز "تسيركون" أسرع من الصوت

روسيا تختبر صاروخ مجنح من طراز "تسيركون" أسرع من الصوت

أجرت فرقاطة الأسطول الشمالي الروسي "الأدميرال غورشكوف" تجربة إطلاق صاروخ مجنح من طراز "تسيركون" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، من البحر الأبيض في روسيا، على هدف في بحر بارنتس"، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت الدفاع الروسية: "أطلقت الفرقاطة الرئيسية للمشروع 22350، أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف، صاروخ كروز تسيركون فرط صوتي آخر من البحر الأبيض، على موقع هدف معقد في بحر بارنتس".

وأشارت الوزارة إلى أن "سرعة طيران الصاروخ تسيركون تجاوزت الفرط صوتي خلال الاختبارات التالية، 8 ماخ، وتمّ ضرب الهدف بدقة".

وبحسب الإدارة العسكرية، ووفق بيانات التحكم الموضوعية، "نجح صاروخ تسيركون المضاد للسفن الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في إصابة هدف بحري على مسافة 450 كم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ الشهر الماضي جميع المشاركين في العمل على صاروخ "تسيركون"، وشكر وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الروسية.