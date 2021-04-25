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رقابة دمشق تغلق 23 محلا بالشمع الاحمر لارتكاب اصحابها المخالفات

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خلال اسبوع حسب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 اغلاقات بالشمع الاحمر لفعاليات تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة..و شملت المخالفات :


١ – محل غذائيات بالزبلطاني – سوق الهال – لمدة اسبوع بمخالفة مسك دفتر فواتير غير نظامي/ جملة / .

 ٢ – محل خضار وفواكه بالزبلطاني – سوق الهال- لمدة اسبوع بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير / جملة /.

٣ – مستودع للمواد الكيميائية بالاحدى عشرية لمدة اسبوع بمخالفة ابراز فواتير شراء غير نظامية /جملة / .


٤ – محل ألبسة نسائية بسوق الصوف لمدة اسبوع بمخالفة الاعلان بسعر زائد .


٥ – محل لبيع العطور بالجملة بالحريقة لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .

٦ – مستودع مواد تجميلية ولوازم صيادلة بباب مصلى لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .

٧ – ملحمة بالزاهرة لمدة اسبوع نتيجة عينة لحم دجاج مخالفة للمواصفة كونها غير مقبولة جرثوميا لارتفاع تعداد الكوليفورم عن الحد المسموح .

٨ – معمل خياطة بالزاهرة لمدة اسبوع بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير / جملة / .
٩ – محل لبيع العسل بالميدان جزماتية لمدة اسبوع نتيجة عينة عسل تبين بالتحليل انها مخالفة للمواصفة .

١٠ – بقالية بالمزة جبل لمدة ثلاثة أيام بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر .

١١ – مطعم بالشيخ سعد لمدة ثلاثة أيام بمخالفة البيع بسعر زائد .

١٢ – محل خضار وفواكه بباب مصلى لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .

١٣ – مكتبة بالحلبوني لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .

١٤ – مكتبة بالمزرعة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .

١٥ – مطعم بالتضامن لمدة ثلاثة ايام بمخالفة البيع بسعر زائد .

١٦ – محل مكياجات بالبزورية لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر .

١٧ – محل منظفات بالصناعة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / مفرق / .

١٨ – محل أدوات منزلية بمساكن برزة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / مفرق / .

١٩ – مركز مواد كهربائية بالمرجة لمدة خمسة عشر يوما نتيجة عينات مواد كهربائية تبين انها مخالفة للمواصفة .

٢٠ – ميني ماركت بالعفيف – سوق الجمعة – لمدة اسبوع بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .
٢١ – محل خضار وفواكه وجوز بالزبلطاني – سوق الهال – لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .

٢٢ – محل البسة بالقنوات لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة /

٢٣- محل غذائيات بالبزورية – دقاقين – لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء /جملة / .

 

 


صاحبة الجلالة