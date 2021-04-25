رقابة دمشق تغلق 23 محلا بالشمع الاحمر لارتكاب اصحابها المخالفات

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خلال اسبوع حسب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 اغلاقات بالشمع الاحمر لفعاليات تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة..و شملت المخالفات :





١ – محل غذائيات بالزبلطاني – سوق الهال – لمدة اسبوع بمخالفة مسك دفتر فواتير غير نظامي/ جملة / .



٢ – محل خضار وفواكه بالزبلطاني – سوق الهال- لمدة اسبوع بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير / جملة /.



٣ – مستودع للمواد الكيميائية بالاحدى عشرية لمدة اسبوع بمخالفة ابراز فواتير شراء غير نظامية /جملة / .





٤ – محل ألبسة نسائية بسوق الصوف لمدة اسبوع بمخالفة الاعلان بسعر زائد .





٥ – محل لبيع العطور بالجملة بالحريقة لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .



٦ – مستودع مواد تجميلية ولوازم صيادلة بباب مصلى لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .



٧ – ملحمة بالزاهرة لمدة اسبوع نتيجة عينة لحم دجاج مخالفة للمواصفة كونها غير مقبولة جرثوميا لارتفاع تعداد الكوليفورم عن الحد المسموح .



٨ – معمل خياطة بالزاهرة لمدة اسبوع بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير / جملة / .

٩ – محل لبيع العسل بالميدان جزماتية لمدة اسبوع نتيجة عينة عسل تبين بالتحليل انها مخالفة للمواصفة .



١٠ – بقالية بالمزة جبل لمدة ثلاثة أيام بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر .



١١ – مطعم بالشيخ سعد لمدة ثلاثة أيام بمخالفة البيع بسعر زائد .



١٢ – محل خضار وفواكه بباب مصلى لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .



١٣ – مكتبة بالحلبوني لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .



١٤ – مكتبة بالمزرعة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .



١٥ – مطعم بالتضامن لمدة ثلاثة ايام بمخالفة البيع بسعر زائد .



١٦ – محل مكياجات بالبزورية لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر .



١٧ – محل منظفات بالصناعة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / مفرق / .



١٨ – محل أدوات منزلية بمساكن برزة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / مفرق / .



١٩ – مركز مواد كهربائية بالمرجة لمدة خمسة عشر يوما نتيجة عينات مواد كهربائية تبين انها مخالفة للمواصفة .



٢٠ – ميني ماركت بالعفيف – سوق الجمعة – لمدة اسبوع بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .

٢١ – محل خضار وفواكه وجوز بالزبلطاني – سوق الهال – لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .



٢٢ – محل البسة بالقنوات لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة /



٢٣- محل غذائيات بالبزورية – دقاقين – لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء /جملة / .



صاحبة الجلالة