رقابة دمشق تغلق 23 محلا بالشمع الاحمر لارتكاب اصحابها المخالفات
نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق خلال اسبوع حسب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 اغلاقات بالشمع الاحمر لفعاليات تجارية ارتكبت مخالفات جسيمة..و شملت المخالفات :
١ – محل غذائيات بالزبلطاني – سوق الهال – لمدة اسبوع بمخالفة مسك دفتر فواتير غير نظامي/ جملة / .
٢ – محل خضار وفواكه بالزبلطاني – سوق الهال- لمدة اسبوع بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير / جملة /.
٣ – مستودع للمواد الكيميائية بالاحدى عشرية لمدة اسبوع بمخالفة ابراز فواتير شراء غير نظامية /جملة / .
٤ – محل ألبسة نسائية بسوق الصوف لمدة اسبوع بمخالفة الاعلان بسعر زائد .
٥ – محل لبيع العطور بالجملة بالحريقة لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .
٦ – مستودع مواد تجميلية ولوازم صيادلة بباب مصلى لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .
٧ – ملحمة بالزاهرة لمدة اسبوع نتيجة عينة لحم دجاج مخالفة للمواصفة كونها غير مقبولة جرثوميا لارتفاع تعداد الكوليفورم عن الحد المسموح .
٨ – معمل خياطة بالزاهرة لمدة اسبوع بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير / جملة / .
٩ – محل لبيع العسل بالميدان جزماتية لمدة اسبوع نتيجة عينة عسل تبين بالتحليل انها مخالفة للمواصفة .
١٠ – بقالية بالمزة جبل لمدة ثلاثة أيام بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر .
١١ – مطعم بالشيخ سعد لمدة ثلاثة أيام بمخالفة البيع بسعر زائد .
١٢ – محل خضار وفواكه بباب مصلى لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .
١٣ – مكتبة بالحلبوني لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .
١٤ – مكتبة بالمزرعة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء مفرق .
١٥ – مطعم بالتضامن لمدة ثلاثة ايام بمخالفة البيع بسعر زائد .
١٦ – محل مكياجات بالبزورية لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر .
١٧ – محل منظفات بالصناعة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / مفرق / .
١٨ – محل أدوات منزلية بمساكن برزة لمدة ثلاثة ايام بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / مفرق / .
١٩ – مركز مواد كهربائية بالمرجة لمدة خمسة عشر يوما نتيجة عينات مواد كهربائية تبين انها مخالفة للمواصفة .
٢٠ – ميني ماركت بالعفيف – سوق الجمعة – لمدة اسبوع بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .
٢١ – محل خضار وفواكه وجوز بالزبلطاني – سوق الهال – لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة / .
٢٢ – محل البسة بالقنوات لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء / جملة /
٢٣- محل غذائيات بالبزورية – دقاقين – لمدة اسبوع بمخالفة عدم ابراز فواتير شراء /جملة / .
صاحبة الجلالة